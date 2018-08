ST-JACQUES, Robert



À Mirabel, le 11 août 2018, à l'âge de 45 ans, est décédé M. Robert St-Jacques, fils de feu M. Pierre-André St-Jacques et de feu Mme Cécile Lalande, époux de Mme Suzanne Nadon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Maxime (Cynthia), Francesca et François-Pierre, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 25 août de 10h à 14h au:SAINT-AUGUSTIN(450) 473-5934L'inhumation suivra au cimetière d'Oka.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Prévenons le Suicide.