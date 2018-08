Air Canada acquiert Aéroplan

Air Canada, avec d’autres partenaires financiers, acquiert le programme de fidélisation Aéroplan pour 450 millions $.

La compagnie aérienne s'allie à la Banque TD, la banque CIBC ainsi que Visa Canada pour conclure la transaction avec le propriétaire du programme, Aimia.

«Nous sommes heureux de constater qu'un accord de principe est survenu et que les membres Aéroplan peuvent continuer d'accumuler et d'échanger des milles en toute confiance, a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada dans un communiqué. Si elle se concrétise, la transaction produira le meilleur scénario possible pour les actionnaires d'Aimia ainsi que pour les membres Aéroplan. Elle permettra la transition harmonieuse des points des membres Aéroplan vers le nouveau programme de fidélisation d'Air Canada qui sera lancé en 2020, ainsi que la protection des points et l'amélioration de la commodité et de la valeur pour des millions de Canadiens.»