Après quatre saisons à Québec, Olivier Garneau veut aider sa nouvelle équipe

Olivier Garneau le reconnaît : il a eu besoin de temps avant de complètement se faire à l’idée qu’il passerait sa dernière saison junior ailleurs qu’à Québec. Maintenant que la pilule est avalée, l’attaquant n’a qu’un seul objectif : aider l’Océanic de Rimouski à gagner.

Les choses changent vite dans le hockey. Étiqueté par Philippe Boucher comme celui qui allait succéder à Matthew Boucher comme capitaine des Remparts de Québec, Garneau se retrouve maintenant dans le camp de l’équipe qu’il avait « appris à détester » lors de ses quatre saisons à Québec. L’Océanic en a fait l’acquisition au dernier repêchage en retour d’un choix de deuxième et de sixième tour.

« Au début, ça m’a fait un pincement au cœur de quitter la maison et des gars avec qui j’avais joué lors des quatre dernières années, a-t-il mentionné mardi à l’aube de son premier match dans l’uniforme rimouskois, et face aux Remparts. D’être échangé à Rimouski était aussi un peu spécial. À mon année de 16 ans, on les avait affrontés 17 fois et j’avais appris à les détester. Mais j’ai eu l’été pour m’y faire et j’ai très hâte d’aider l’Océanic à gagner. »

Un Leader

Maintenant, peu importe où il joue et qu’il porte le « C » sur son chandail ou non, Garneau connaît son rôle et sait que l’Océanic lui demandera de continuer de faire ce qui lui a permis de faire sa place dans la LHJMQ depuis l’âge de 16 ans.

« Je dois être un leader et bien travailler dans les deux sens de la patinoire. Je dois continuer à apporter mon apport défensivement et je pense que je peux aussi contribuer encore plus en attaque. J’ai connu une bonne année l’an dernier avec 50 points. Je me joins à une bonne équipe qui a terminé au premier rang de la division l’an dernier et qui a surpris beaucoup de monde et je veux les aider à poursuivre. »

Impressionné par Lafrenière

À Rimouski, Garneau aura l’occasion de côtoyer sur une base quotidienne la jeune sensation de 16 ans Alexis Lafrenière. Déjà, il a pu voir de ses yeux ce qui rend le jeune si exceptionnel.