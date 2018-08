ARRÊTEZ TOUT! La saison du «Pumpkin Spice Latte» sera bientôt de retour

Il fait peut-être encore chaud dehors, mais dans peu de temps, vous devrez revêtir votre p’tite laine et vos bottillons de printemps!

Du côté de la chaîne de café Starbucks, pas question toutefois t’attendre que les températures baissent pour remettre sur son menu LE produit le plus populaire de son histoire. Eh oui, le latte à la citrouille épicée sera de retour très bientôt, et probablement plus tôt que vous ne le croyez.

Une publication partagée par ((seriously let’s eat)) (@srslyletseat) le 1 Oct. 2017 à 9 :03 PDT

Une publication partagée par Amy Roses (@amyrosesxo) le 1 Sept. 2017 à 3 :41 PDT

C’est le 28 août que la boisson bien connue sous le surnom PSL fera son grand retour dans l’ensemble des succursales. Le PSL fêtera même son 15e anniversaire cette année. Ce n’est pas rien quand même!

Une publication partagée par Starbucks Canada (@starbuckscanada) le 21 Sept. 2017 à 4 :40 PDT

Une publication partagée par Starbucks Canada (@starbuckscanada) le 11 Oct. 2017 à 9 :42 PDT

Une publication partagée par Alissa Christensen (@lissables) le 3 Sept. 2017 à 8 :32 PDT

Alors, êtes-vous prêts pour LA boisson officielle de l’automne?



