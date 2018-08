Attention aux brosses à BBQ

Le récent appel à la vigilance d’une jeune femme blessée par un poil de brosse métallique pour barbecue risque d’être le meilleur outil de prévention, puisque les autres options sont peu nombreuses et peu utilisées.

Nylon, bois ou cèdre, les brosses en fibres naturelles peuvent être plus sécuritaires, mais une tournée de quelques magasins permet de constater que plus de 80 % de l’espace est toujours occupé par les brosses métalliques à moins de 10 $.

« Sur des grilles de cuisson en fonte usées qui s’écaillent, le danger existe, mais sur des grilles en acier inoxydable, le risque est moindre. Il faut aussi expliquer aux clients comment nettoyer leur barbecue, à chaud ou à froid, selon les produits », explique le conseiller Claude Guilbert, de chez Doyon Després.

Restaurants

Plusieurs restaurants semblent aussi utiliser ce type de brosses. « Nous avons effectivement des brosses en métal pour nettoyer nos grilles. Cependant, ce sont des produits industriels donc un peu plus résistants que ce que nous retrouvons dans les magasins à grande surface », mentionne Josée Vaillancourt, des rôtisseries St-Hubert.

Le Journal a également consulté cinq médecins, chirurgiens ou urgentologues, et aucun d’entre eux n’a eu à soigner un patient à cause d’un poil de brosse coincé.

Santé Canada a reçu 56 rapports relatant des incidents liés à l’utilisation de brosses en métal pour barbecue entre octobre 2013 et juin 2018, soit environ 10 par année. L’an dernier, l’organisme a entamé une évaluation des risques afin de déterminer s’il est nécessaire de mettre en œuvre une mesure corrective.

« Potentiel de danger »

« Je n’ai jamais vu de cas, mais ça peut arriver. Moi-même, j’ai déjà eu un poil de brosse dans mon steak, mais je l’ai détecté avant de l’avaler », a confié un médecin de Québec qui n’a pas voulu être identifié.

« Il y a un potentiel de danger, mais c’est rare », a ajouté le Dr François Chagnon, chirurgien digestif.

« C’est vrai que ça peut faire des dommages, mais le corps est bien fait. Lorsqu’il y a du péristaltisme (contractions musculaires) contre une aiguille ou un fil métallique, le corps cesse de contracter pour ne pas trop se blesser », précise un autre chirurgien de la région de Trois-Rivières.

Les experts de la cuisine sur le barbecue incitent donc à la prudence pour continuer à profiter de l’été. « Certains produits peuvent être mal conçus. Nous vendons des brosses dont les poils ne tombent pas et ne rouillent pas. Et il faut la changer à l’occasion. Les gens ne devraient pas non plus manger ce qui arrive d’une grille sale ou carbonisée. Il faut toujours être vigilant », dit Jean-Philippe Lavoie, de BBQ Québec.