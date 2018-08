Bryce Harper et Daniel Murphy sur le chemin du départ?

Le voltigeur Bryce Harper et le joueur de deuxième but des Nationals de Washington Daniel Murphy auraient été réclamés par une équipe non identifiée, en prévision d’une transaction à conclure d’ici le 31 août, date limite pour les transactions avec ballottage dans le baseball majeur.

Selon le quotidien «New York Post», Murphy a trouvé preneur avant que les Yankees de New York puissent le sélectionner. Au sujet de Harper, le journal «Washington Post» a rapporté le tout.

Les équipes ayant réclamé les deux hommes ont 48 heures pour négocier un échange avec la formation concernée si ces informations sont véridiques. Par ailleurs, les Nationals ont aussi la possibilité de retirer le nom des athlètes concernés du ballottage.

Harper a frappé pour ,246 en 2018, cognant 30 longues balles et faisant marquer 79 points.

Murphy a manqué les deux premiers mois de la campagne en raison d’une opération au genou. Admissible au marché des joueurs autonomes cet automne, il a conservé une moyenne au bâton de ,300, totalisant six circuits et 29 points produits.