PAQUIN, Monique née Vigneau



De Repentigny, le 16 août 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Monique Vigneau, épouse en premières noces de feu Germain Brault et en secondes noces de feu Wilfrid Paquin.Elle laisse dans le deuil ses fils, Jean-Jules, Gilbert et Philippe, les enfants de son conjoint, Marie, Lucie et Jacinthe, ses brus et gendres, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera à l'église Notre-Dame-des-Champs, 187 boul. Iberville, Repentigny, J6A 1Z1, le vendredi 24 août de 19h à 21h et le samedi 25 août dès 9h. Les funérailles suivront à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à la Maison Adhémar Dion seraient appréciés.