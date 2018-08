Cette candidate de XOXO a déjà participé à l'émission Mixmania

Les candidates de XOXO viennent à peine d’être dévoilées que plusieurs internautes ont remarqué que l’une d'entre elles n’en était pas à sa première télé-réalité.

Une publication partagée par @tommytryp le 26 Août 2014 à 5 :43 PDT

Les plus fins observateurs ont reconnu Anne-Sophie (@annso_classy), qu'on a vue en 2011, dans la populaire émission Mixmania2, diffusée à VRAK.

La jeune femme s’est taillé une place dans la populaire émission pour adolescents. Elle arborait à l'époque une chevelure complètement violette, comme on peut voir dans sa vidéo de présentation pour Mixmania2.

La jeune femme a bien grandi depuis son passage à Mix2, comme en témoigne son Instagram. Elle le décrit d'ailleurs comme son application préféré et même, son «dating app». Elle est aujourd’hui prête à tout donner pour faire partie de l’aventure XOXO.

Une publication partagée par Anne-Sophie D. - #XOXOtélé 💋 (@anneso_classy) le 14 Mai 2018 à 5 :22 PDT

Elle se décrit d’ailleurs toujours comme actrice et chanteuse dans sa description pour XOXO, en précisant qu’elle est «habituée d’être sous les spotlights». Elle ajoute aussi qu'elle est fonceuse et ceinture noire et qu'elle n'aura pas peur d'aller chercher ce qu'elle veut. On a bien hâte de voir tout ça!

Pour connaître davantage les 25 autres filles dans l’aventure, le public est invité à se rendre sur le compte Instagram de XOXO et sur le compte personnel de chaque fille.