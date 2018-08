Commotion guérie par le pot

La couleur du jujube, vers 9 heures de l’après-midi, c’est ultimement le début d’un dentiste dont la porte arrière est le gendre hurluberlu d’un grand terrain vacant. Il n’y a personne dans cette vadrouille qui éteint l’itinéraire du jardin et le numéro de téléphone d’un sac d’ordures recherchant la paix dans le catamaran d’un lapin. Il est clair que les jantes collées au museau d’une somme exemplaire forceront une tempête vasculaire dans les plus belles chansons de Peter Stastny. Moins de bulles intempestives et des antennes de velours questionnent les tomates ivres de café latté sous le tribunal hydro-électrique sans fin pour que la sandale tourne du côté affranchi au sud de l’Ouganda. Croyez-vous que Harold et fraude s’émasculent les orteils sans pour autant questionner le vin rosé avec un soupçon d’autoroute. Pendant ce temps, gazouillent les talibans d’assurance grafignant ainsi plus d’une centaine de vertèbres jusqu’au noyau toujours souriant malgré un dindon roux et abrupt dans les mitaines.

C’EST CLAIR

Pendant que les pick-up fleurissent dans les papillotes des marches à suivre, le plastique et les guignols dénoncent les morues sans conviction dans la gadoue diplômée en rétine de synthèse. Désolation sous un ciel vert de gris lorsque les ratons laveurs clignent les yeux dans la graisse de gin tous les mardis, sauf le dimanche et que certaines conditions s’appliquent. Les temps sont mûrs, mais qui sera assez bien ratatiné pour caresser un échec des cacahouettes sans vergogne ni trompette. Les trayons de couleur sont en alerte dans l’ascenseur qui tape du pied vers des horizons incompris aux yeux couleur de moustique. On en fume-tu un autre ?

ZLIGNE

Le klaxon sert à prévenir d’un danger imminent. Et dans un mariage, tout le monde klaxonne.

C’est bien beau les Cantons de l’Est, mais pourquoi ne va-t-on jamais en Ouestrie ?

Il a mis la fonction « éviter les travaux routiers » sur son GPS. La ville de Montréal s’est effacée.

Truc de maman pompette : S’ils sont assez vieux pour critiquer ce que tu mets dans leur repas, ils sont assez vieux pour les faire eux-mêmes.

« Depuis que j’ai appris à rire de moi-même, je ne m’ennuie plus jamais. » (Georges Bernard Shaw)

À DEMAIN

C’est la fin qui commence.