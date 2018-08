Coupable d’avoir fraudé des femmes âgées vulnérables

Un Montréalais qui a fait partie d’un réseau de fraudeurs de type «grands-parents» ayant sévi auprès de gens vulnérables et parfois handicapés vient de plaider coupable de leur avoir soutiré plus de 100 000 $, ce matin.

« On parle de 22 victimes en février et mars 2017, le groupe visait des personnes dont le nom semblait indiquer qu’elles étaient plus âgées », a résumé la procureure à la Couronne juste avant le plaidoyer de culpabilité de Stéphane Elias, au palais de justice de Montréal.

Elias, 43 ans, a sévi pendant à peine plus d’un mois, mais son groupe a quand même réussi à amasser 106 900 $ auprès des victimes. Il a plaidé coupable de fraude de plus de 5000 $.

Selon l’exposé des faits, le groupe criminel appelait des personnes âgées en se faisant passer pour un neveu ou un petit-fils qui s’était mis dans le trouble. La personne prétendait être en détention pour des facultés affaiblies, et qu’elle avait besoin d’argent pour s’en sortir.

Et le groupe était bien rôdé. Dès qu’une victime acceptait de payer, un autre membre du groupe se présentait sur place en se faisant passer pour un avocat ou un policier.

La victime allait ensuite chercher de l’argent à la banque, et Elias récupérait le pactole pour le remettre aux dirigeants du groupe.

« Quand il s’est fait arrêter, il a dit qu’il a surtout fait des femmes âgées seules, et qu’elles étaient parfois handicapées », a résumé la procureure à la juge Linda Despots.

Il a ensuite été expliqué qu’à cette époque, Elias n’avait pas d’emploi et avait besoin d’argent. Une connaissance l’a alors « embarqué » dans le réseau. C’est après qu’il a appris les tenants et aboutissants de sa participation dans les fraudes.

« Il a toutefois continué, pour amasser de l’argent », a-t-il été dit à la cour.

Le groupe a toutefois été démantelé et Elias a « largement collaboré » avec les autorités, a précisé son avocate, ajoutant qu’elle ferait valoir des « circonstances particulières » lors des plaidoiries sur la peine, qui se tiendront à une date ultérieure.

D’ici là, Elias restera en liberté sous conditions.