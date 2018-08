STEFANATOS, Dimitrios

(Jimmy)



À Montréal, le vendredi 17 août 2018, est décédé à l'âge de 66 ans, Dimitrios (Jimmy) Stefanatos propriétaire du restaurant Jimmy's Montréal depuis 39 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe Monique, son fils Jimmy, sa fille Cathy, la mère de ses enfants France, sa petite-fille Alyssa ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 23 août 2018 de 14h à 22h et le vendredi dès 9h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 24 août 2018, à 11h en l'église St-Jean-Baptiste-de-la-Salle (2583, Pie IX), et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.La famille aimerait remercier tout le personnel du 11e sud du CHUM et le Dr Ratelle pour les bons soins donnés à M. Stefanatos.