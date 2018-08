Dans la garde-robe de... Cherry Lena

Je n’ai pas de style. Je m’habille selon mon humeur. Je vais coordonner mes pièces différemment. Mes vêtements sont ma façon de m’exprimer. J’aime me vêtir avec une touche un peu « gars » dans mes looks. J’ai de grandes influences hip-hop et old school. Je complète la plupart de mes looks de baskets pour une touche street. Quand je regarde l’ensemble de ma garde-robe, c’est très classy-sporty ! Mon style a évolué au fil des années, mais j’ai mes classiques, une collection de grandes créoles dorées.