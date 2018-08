Impossible de passer à côté de ces 10 tendances beauté cet automne

En attendant que les degrés baissent et que les feuilles tombent, on se penche sur les 10 tendances beauté de l'automne afin de préparer notre trousse de maquillage.

À go, on s'inspire!

10. La vie en rose

Une publication partagée par Patrick Ta (@patrickta) le 24 Juil. 2018 à 2 :06 PDT

On se tourne vers le rose cet automne pour combattre le teint terne, mais pas que sur les joues ou les lèvres comme à l’habitude, sur les paupières aussi!

9. Les sourcils broussailleux

Une publication partagée par Livia Martin (@liv_m22) le 8 Avril 2018 à 9 :40 PDT

Votre pince à sourcils va rester cachée pour une saison de plus parce que les sourcils naturels sont là pour rester! On s’inspire de Cara Delevingne ou de Livia Martin et on rock le look ébouriffé.

8. L'eye-liner graphique

Une publication partagée par Katie Jane Hughes (@katiejanehughes) le 25 Juil. 2018 à 1 :36 PDT

Usez de votre imagination, osez la couleur et testez vos limites de dextérité, c’est au tour du ligneur graphique de briller!

7. L'oeil charbonneux

Une publication partagée par Beau Nelson (@beau_nelson) le 15 Mai 2018 à 9 :43 PDT

Et pour ceux qui ne sont pas capables d’être précis, pas de soucis! Cette prochaine tendance est pour vous: l'oeil charbonneux messy. Aucun talent nécessaire, juste de l’attitude!

6. La bouche rouge écarlate

Une publication partagée par Kira Nasrat (@kiranasrat) le 27 Juin 2018 à 8 :04 PDT

Un classique qui ne dérougit (haha) pas, la lèvre écarlate fait un retour en force cet automne. On la porte avec un peu de mascara et un teint frais.

5. Le look no makeup

Une publication partagée par Olivier Vinet (@olivinet) le 2 Août 2018 à 4 :12 PDT

Après un été coloré, pailleté et couronné de faux cils, on a envie de retourner au naturel pour la saison froide. On garde le teint léger et les cils nus pour un look "no makeup”.

4. Les 60's

Une publication partagée par Hung Vanngo (@hungvanngo) le 17 Août 2018 à 7 :16 PDT

On se met dans la peau de la belle Brigitte Bardot en arborant les lèvres nude et un oeil de chat exagéré pour un hommage aux années 60.

3. Les ongles éblouissants

Une publication partagée par Violette (@violette_fr) le 19 Juil. 2018 à 8 :09 PDT

Sur les ongles, on ajoute des bijoux subtils sur un fond blanc ou transparent pour rendre notre vie 100% plus glam.

2. Le regard bicolore

Une publication partagée par Katie Jane Hughes (@katiejanehughes) le 4 Févr. 2018 à 12 :55 PST

Pour les indécis qui hésitent toujours entre deux couleurs, plus besoin de choisir! Cet automne, on porte l'oeil bicolore avec une teinte sur la paupière mobile et l’autre sous les cils.

1. Le bleu royal

Une publication partagée par Kira Nasrat (@kiranasrat) le 4 Juin 2018 à 10 :50 PDT

Et pour la #Queen en nous, on se laisse aller avec une touche de bleu royal sur les yeux.

Pssit! Cette liste de tendances présente également des artistes maquilleurs à suivre sur Instagram juste pour vous inspirer encore plus!

