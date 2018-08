Déçu par ZZ Top

Si vous achetez un forfait « meet and greet » pour rencontrer votre groupe préféré après son concert, rien ne garantit qu’il sera généreux avec vous. Et ce, même si vous avez payé des centaines de dollars pour cette rencontre. Un admirateur québécois de ZZ Top l’a appris à ses dépens, la semaine dernière.

« Ce n’était que deux photos, en quelques secondes. Et on m’a rapidement demandé de bouger. »

La semaine dernière, Benoît Gravel s’est rendu au concert du groupe au Centre Vidéotron de Québec, avec sa copine. Il avait déboursé pas moins de 952 $ pour sa paire de billets, qui lui permettaient notamment de rencontrer les musiciens après le spectacle.

« Tout le monde me disait que j’étais malade de payer autant, car c’était aussi cher qu’un voyage dans le Sud, dit-il. Mais je me disais que ça allait valoir la peine. »

Il a rapidement déchanté. En compagnie d’une trentaine d’autres admirateurs du groupe qui avaient aussi acheté ce forfait, il a attendu près de 45 minutes avant de pouvoir rencontrer Dusty Hill, Frank Beard et Billy Gibbons.

« Avant qu’ils arrivent, leur directeur de tournée nous a dit qu’on ne pouvait pas demander d’autographes ni leur serrer la main, dit-il. C’était vraiment strict. J’ai quand même essayé de parler aux membres du groupe et on m’a rapidement ramené à l’ordre. »

Même s’il a aimé son concert, Benoît Gravel dit être reparti avec un goût amer à la suite de cette expérience en coulisses. « Je ne veux pas me plaindre, mais plutôt mettre les gens en garde. C’était la première fois que j’achetais un tel forfait et je m’attendais à pouvoir parler un peu avec le groupe. Si on m’avait dit que le forfait “meet and greet” ne comprenait qu’une prise de photo, je ne l’aurais pas pris. »

Géré par l’équipe de ZZ Top

La procédure de « rencontre exclusive » était gérée par l’équipe de ZZ Top, nous a-t-on indiqué au Centre Vidéotron, comme c’est toujours le cas lors de ces événements. « Ils nous donnent la procédure et nous l’appliquons. Notre implication s’arrête là », mentionne le porte-parole David Messier.

Le promoteur de la tournée de ZZ Top, Live Nation, n’a pas répondu à notre demande d’entrevue.

Contacté par Le Journal, le relationniste de ZZ Top a indiqué que les rencontres exclusives du groupe avec les fans étaient gérées de façon « efficace » et « courtoise » et que l’objectif de l’opération était la prise de photo. L’équipe de tournée de ZZ Top a de son côté répondu ne jamais avoir entendu une telle « plainte » d’un fan et que cette situation pouvait n’être qu’un cas isolé.

En faisant une recherche rapide sur le web, on peut trouver sur des blogues et forums d’autres histoires semblables d’admirateurs déçus par leur rencontre avec ZZ Top, dont une au New Jersey, en 2014, et une autre, en Ohio, en 2012.