Deux enfants survivent seuls pendant des jours après la mort de leur mère dans un accident

Deux enfants âgés de 3 et 1 an sont restés seuls, possiblement pendant plusieurs jours, et ont miraculeusement survécu à un accident de voiture dans lequel leur mère a perdu la vie.

Selon les policiers du comté de Ouachita dans l’Arkansas, le petit Kylen serait sorti du véhicule par le toit ouvrant deux jours après l’accident. La voiture avait fini sa course au fond d'un ravin et n'était pas visible depuis la route.

«Quand il est sorti de la voiture, il s’est approché de sa mère et a essayé de la réveiller», a confié le grand-père de l’enfant, James Holliman, à CNN.

La jeune femme de 25 ans, Lisa Holliman, était cependant décédée.

Ce sont des passants qui ont découvert le petit garçon errant le long de l’autoroute et qui ont appelé les secours.

Lorsque les policiers sont intervenus, ils ont retrouvé un autre enfant d’un an, bien en vie dans son siège auto.

«L’enfant était tourné sur le côté, la tête en bas», a précisé le détective Nathan Greeley du bureau du shérif de Ouachita.

Plus loin, les agents ont retrouvé le corps de la mère, qui avait été éjectée de son véhicule.

«C’est miraculeux qu’ils aient survécu à l’accident, mais aussi pendant deux jours sans boire ni manger.»

Les policiers ont ouvert une enquête pour établir les causes de l’accident.

Les deux enfants ont été conduits à l’hôpital en état de déshydratation avancé, mais devraient se remettre rapidement.