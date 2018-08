Dierry Jean espère redevenir champion du monde

Après avoir connu des démêlées avec la justice lors des dernières années, le boxeur d’origine haïtienne affirme qu’il se sent comme un nouvel homme et qu’il est prêt à passer à autre chose dès maintenant, contre Gomez (28-16-1, 13 K.-O.).

«Je veux regagner la confiance de mon équipe et des partisans, a-t-il expliqué lors d’une entrevue sur les ondes de TVA Sports. Je me suis pris en main grâce à mon entraîneur et à ma fille, qui m’ont aidé à surmonter ces moments difficiles.»