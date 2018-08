FORANT, Yolande née Marcotte



De Repentigny, entourée des siens, le 19 août 2018 à l'âge de 85 ans, est décédée madame Yolande Marcotte épouse de monsieur Jean Forant.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Lucie (Réal Alloise), Dominique, France (Sylvain Boies); ses petits-enfants Frédéric, Marc, Jean-Denis, Catherine et William; ses arrière-petits-enfants ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille voue accueillera au salon:le jeudi 23 août 2018 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi dès 9h. Les funérailles seront célébrées à l'église Du Précieux Sang sise au 115 rue Chauveau à Repentigny, QC J6A 5C5 À 11H, suivi de l'inhumation au cimetière De La Purification.Au lieu d'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société de votre choix, plusieurs formulaires disponibles sur place.