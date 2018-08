Fantasy football: voici notre nouveau top 50 des meilleurs porteurs de ballon

La deuxième semaine préparatoire vient de se terminer dans la NFL et il est toujours difficile d’évaluer quelles sont les performances importantes à retenir et celles qui ne le sont pas. Il est donc important de rester les deux pieds sur terre et de ne pas trop s’emballer par certaines performances réalisées contre bien souvent des joueurs réservistes.

Voici ce qui est important de retenir pour la majorité des poolers dont le repêchage fantasy reste encore à venir.

6 observations sur les porteurs de ballon

1- Chris Warren vient d’offrir deux très belles performances en deux semaines et se fait remarquer avec les Raiders. Cependant, il demeure encore le troisième porteur de ballon de l’équipe. Garder un œil sur lui, il sera assurément intéressant de le regarder d’ici la fin du calendrier présaison. Il pourrait monter dans l’organigramme de coach Gruden et faire son apparition dans notre top 50 .

2- Il est difficile d’évaluer la situation des porteurs des Redskins. Pour l’instant, Rob Kelley est le porteur de ballon numéro un de l’équipe et paraît au sommet de sa forme avec une dizaine de livres en moins. Cependant, le retour de Chris Thompson est toujours prévu pour le début de saison et l’arrivée de Adrian Peterson vient brouiller les cartes. Prenez votre temps avant de vous jeter sur Peterson, il ne ressemble plus au joueur dominant qu’il était avec Minnesota et il n’est pas inclus dans notre top 50.

3- Royce Freeman semble l’homme de la situation avec les Broncos. Le produit des Ducks fait seulement des heureux au 2e étage à Denver et il devient intéressant pour une équipe qui adore courir.

4- James White a été très solide avec les Pats et pourrait profiter de la blessure à Burkhead pour s’imposer. J’ai l’impression que même en alternant les porteurs comme c’est l’habitude en Nouvelle-Angleterre, il devrait produire quand même.

5- Le retour de Carlos Hyde. Le gros porteur de ballon semblait très à l’aise pour courir sur le gazon de l’Ohio et il m’a assez impressionné pour monter de quelques rangs. Avec la recrue Nick Chubb qui fait bien, le rôle de Duke Johnson pourrait diminuer grandement pour celui qui a souvent été perçu comme un porteur de troisième essai.

6- Rashaad Penny est expulsé du top 50. La recrue des Seahawks est blessée jusqu’au début du calendrier régulier ce qui veut dire qu’il devra se contenter du rôle de porteur numéro deux ou trois à son retour.

TOP 50

1) Todd Gurley II (LAR)

PHOTO AFP

2) Ezekiel Elliott (DAL)

3) Le'Veon Bell (PIT)

4) David Johnson (ARI)

5) Saquon Barkley (NYG)

Photo AFP

6) Alvin Kamara (NO)

7) Melvin Gordon (LAC)

8) Leonard Fournette (JAX)

9) Kareem Hunt (KC)

10) Devonta Freeman (ATL)

Photo AFP

11) Christian McCaffrey (CAR)

12) Jordan Howard (CHI)

13) Dalvin Cook (MIN)

14) Derrick Henry (TEN)

15) Jerick McKinnon (SF)

Photo AFP

16) Joe Mixon (CIN)

17) LeSean McCoy (BUF)

18) Alex Collins (BAL)

19) Kenyan Drake (MIA)

20) Lamar Miller (HOU)

Photo AFP

21) Jamaal Williams (GB)

22) Chris Carson (SEA)

23) Royce Freeman (DEN)

Photo AFP

24) Marshawn Lynch (OAK)

25) Mark Ingram (NO)

Photo AFP

26) Bilal Powell (NYJ)

27) Peyton Barber (TB)

28) Jay Ajayi (PHI)

29) Dion Lewis (TEN)

30) James White (NE)

Photo AFP

31) Marlon Mack (IND)

32) Tevin Coleman (ATL)

33) Carlos Hyde (CLE)

34) Kerryon Johnson (DET)

35) Chris Thompson (WAS)

Photo AFP

36) Latavius Murray (MIN)

37) Duke Johnson Jr. (CLE)

38) C.J. Anderson (CAR)

39) Rob Kelley (WAS)

40) Tarik Cohen (CHI)

Photo AFP

41) Isaiah Crowell (NYJ)

42) Giovani Bernard (CIN)

43) Ty Montgomery (GB)

44) Doug Martin (OAK)

45) LeGarrette Blount (DET)

Photo AFP

46) Ronald Jones II (TB)

47) Kenneth Dixon (BAL)

48) Corey Clement (PHI)

49) Rex Burkhead (NE)

50) Matt Breida (SF)