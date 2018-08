Faut-il être geek pour travailler en TI ?

Alice Mariette - 37e AVENUE

Bien souvent, on imagine les bureaux ouverts de Facebook et d’Apple remplis d’un seul type d’employés : les geeks. Mais, faut-il forcément en être un pour travailler en technologie de l’information (TI) ?

« On voit le nerd presque toujours comme un garçon, peu sportif, qui porte des lunettes et qui s’intéresse uniquement à l’informatique », lance d’emblée Cassie Rhéaume, développeuse et ambassadrice de la division montréalaise francophone de Ladies Learning Code. À elle seule, elle représente l’antithèse de ce « profil type » : aucun de ces critères ne lui correspond.

Une passion récente

Contrairement à ce que l’on imagine du geek, Cassie n’est pas passionnée d’ordinateurs depuis son enfance. « Mon amour des technologies est venu comme un moyen pour me réaliser, raconte-t-elle. J’avais envie d’aider les gens, je trouvais que peu de personnes connaissaient bien le web, alors je me suis dit que j’allais m’y intéresser pour les aider. » Arrivée sur le marché du travail après un parcours scolaire en communication-marketing, elle a appris à coder pour mieux comprendre comment fonctionnait le monde du web. « C’est là que j’ai eu la piqûre », ajoute-t-elle. Elle s’est ensuite dirigée vers les TI, secteur dans lequel elle s’épanouit pleinement aujourd’hui.

Vers plus de diversité

Le milieu des technologies est réputé pour être à l’avant-garde, notamment pour sa culture du travail. Les horaires flexibles y semblent généralisés et plusieurs entrepreneurs en TI affirment qu’ils portent beaucoup d’attention au bien-être des employés. Ainsi, Cassie espère qu’il y aura de plus en plus de diversité dans les embauches. « Il y a une parcelle d’espoir, même si le garçon à lunettes règne toujours de façon assez impressionnante », ironise-t-elle.

« De plus en plus, on cherche des gens qui ont des intérêts multiples, qui viennent de partout, car la diversité nourrit la créativité », explique Cassie. Elle estime que la diversité permet de mieux réussir, de faire des projets et des produits plus intelligents, plus pertinents et plus complets.

« Pour moi, un geek, est simplement quelqu’un qui fait de la technologie, conclut la développeuse. D’ailleurs, il est rare que l’on me dise que je suis une geek moi-même. »

La passion du geek

« Je pense qu’un geek est une personne, fille ou garçon, qui a une vision positive de la technologie, qui en est passionnée et qui sait partager cette passion, mais aussi l’utiliser à bon escient », détaille la développeuse, ajoutant du même souffle qu’elle regrette que ce mot soit parfois employé de façon dommageable.

L’idée selon laquelle le geek ne quitte jamais des yeux son ordinateur et ne s’intéresse à rien d’autre qu’au monde de l’informatique est maintenant dépassée. D’ailleurs, selon le dictionnaire Larousse, il s’agit de quelqu’un « toujours à l’affût des nouveautés et des améliorations à apporter aux technologies numériques », en plus d’être un « fan » de l’informatique. Le geek se caractérise donc par sa passion pour les nouvelles technologies, sans qu’elle soit exclusive. La passion est un ingrédient nécessaire au succès dans le monde des TI. « Pour performer, du moins réaliser les choses que l’on a en tête, il faut quand même être passionné », note Cassie.