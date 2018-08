Fierté: la présence d’un chef ne peut être compensée par des délégués

Dimanche dernier, les médias rapportaient que le chef de la CAQ, possiblement le prochain premier ministre du Québec vu son avance dans les sondages, était absent du défilé organisé par Fierté Montréal. Depuis ce temps, le débat sur la question de l’absence du chef caquiste est fort polarisé, mais pas autant qu’en ce qui concerne l’absence d’Andrew Scheer, chef du Parti conservateur du Canada, parti pour lequel l’absence d’un chef est devenue une simple habitude.



Nous apprenions hier qu’en vingt ans de carrière politique, celui qui a quitté un parti pour en fonder un nouveau en est toujours au nombre record de zéro présence au défilé. Certains, majoritairement des caquistes, clamaient que sa présence n’était pas nécessaire puisqu’une dizaine de candidats à l’élection de son parti y étaient, tandis que d’autres affirmaient qu’il était le seul à ne pas être aller « s’acheter des votes ». N’en déplaise aux cyniques de la politique, la présence de délégués ne peut compenser l’absence d’un chef et celle-ci est ESSENTIELLE!



Le soutien des politiciens a été longtemps réclamé par les pionniers, dans les années 70, ayant initié des actions pour faire valoir le droit d’exister et d’être considéré comme un citoyen à part entière en tout respect de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.



« À quoi sert un défilé? », se demandent plusieurs. À célébrer les droits acquis, au terme d’un dur combat; à rendre hommage aux victimes d’homophobie et de transphobie, celles qui sont battues à mort en raison d’une identité de genre différente de celle assignée à la naissance ou d’une orientation sexuelle qui n’est pas hétérosexuelle; et à affirmer qu’il faut continuer à travailler dans le but que tous soient égaux.



Quel message devons-nous percevoir dans l’absence de François Legault? N’oublions pas qu’en politique, tout a un sens. On spécule beaucoup, comme citoyens, sur une telle absence, sur un choix d’agenda aussi mauvais, et ce qui en ressort n’est pas très reluisant. En ce sens, je comprends l’inquiétude des organisateurs de Fierté Montréal et le scepticisme des militants LGBT+.



Faut-il s’attendre à moins de collaboration de la part d’un gouvernement caquiste? À un statu quo, c’est-à-dire à de timides avancées de droits de l’homme comme nous l’avons vécu depuis une dizaine d’années maintenant?



Le défilé, cette année, en était un politique. Les organisateurs avaient annoncé leurs couleurs. Tous les autres chefs étaient présents. Un parti dont les décisions dépendent des opinions de son chef ne peut se permettre de tasser du revers de la main une invitation aussi importante.



Lorsqu’il s’agit des droits de l’homme, un chef ne peut choisir d’aller dans une foire gourmande. Sauf s’il considère que tout a été fait, et là, cela veut dire qu’on a beaucoup de pain sur la planche pour tenter de lui faire comprendre qu’il reste encore des communautés à aider.

Jean-Sébastien Bourré est auteur et militant LGBT+