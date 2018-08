Gagner sa vie avec des sondages et des concours

On a tous quelqu’un dans notre entourage qui vante les multiples prix remportés en participant à des concours et en répondant à des sondages.

À voir aller ces participants professionnels (ou compulsifs !), on en vient à croire qu’il est vraiment possible de gagner sa vie en cochant quelques cases en ligne. Mais qu’en est-il vraiment ?

Le cas des concours

La manne des concours en ligne n’est plus le trésor qu’elle était il y a quelques années. Pourquoi ? Simplement, car les marques qui se contentaient d’accumuler des fans sur Facebook et des adresses courriel optimisent plus efficacement leurs ventes.

Ainsi, une marque ne donnera plus de prix génériques comme des billets de hockey ou de l’argent comptant, car ces prix attiraient davantage les fans de concours que leur clientèle. Les annonceurs offrent maintenant plutôt leurs produits comme prix, ce qui est moins intéressant si vous n’êtes pas un client potentiel.

Remporter un an de produits ménagers ou une tonne de paillis si vous n’en avez pas réellement besoin vous demandera d’ensuite revendre le tout en ligne pour rentabiliser l’exercice, ce qui peut accaparer une large part de votre temps.

Les stations de radio et autres médias demeurent toutefois de bonnes sources de produits faciles à convertir en argent. Visitez leurs sites web régulièrement pour trouver les concours les plus payants.

Les sondages

Les sondages et groupes de discussions sont une meilleure façon de s’enrichir tout en restant bien enfoncé dans son divan. Ceux-ci offriront souvent une rémunération directe allant de quelques sous à une centaine de dollars pour participer à un groupe de discussion en personne. Certaines se contenteront toutefois de vous offrir des chances de remporter divers concours.

Pour trouver des sondages, le site web de sondagescompares.com permet de vous inscrire auprès de plusieurs maisons de sondages d’un seul coup. Vous recevrez par la suite des invitations à répondre aux sondages qui cherchent votre profil de répondant.

Certaines de ces maisons de sondage, dont askingcanadians.com, paient en points Air Miles ou Aeroplan. Ces offres sont particulièrement intéressantes pour ceux qui utilisent ces points pour voyager, car ils pourront en maximiser la valeur monétaire. À noter qu’un sondage peut rapporter en moyenne entre 25 et 150 points, ce qui demeure relativement peu pour le temps investi (5 à 45 minutes).

La valeur de votre temps

S’il est facile d’affirmer que vous ferez difficilement fortune grâce aux concours et sondages, la rentabilité de l’activité dépend de la valeur que vous attribuez à votre temps. Ainsi, faire 0,50 $ par sondage de 5 minutes revient à un salaire horaire de 6 $. Sachant que ces gains sont techniquement imposables, il ne vous en restera pas grand-chose.

À l’inverse, un sondage vous rémunérant en points, non taxables, dont vous optimiserez la valeur en payant votre prochain voyage, peut s’avérer plus attrayant. Si celui-ci prend 45 minutes à remplir, et vous offre 150 miles Aeroplan, il vous faudra répondre à 100 sondages pour vous offrir un vol court-courrier en Amérique du Nord (15 000 points).

Encore faut-il toutefois trouver un aussi grand nombre de sondages auxquels on est éligible !

CONSEILS