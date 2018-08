Grands prix cyclistes: plusieurs Québécois au départ des épreuves

Plusieurs cyclistes québécois participeront dans moins de trois semaines à la 9e édition des Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal.



À deux semaines de l’arrivée des coureurs, l’organisation a fait connaître les noms de quelques athlètes locaux qui pédaleront contre les meilleurs au monde les 7 et 9 septembre.



Hugo Houle, de l’équipe Astana, sera le plus connu des amateurs. Le cycliste de 27 ans, olympien de Rio, évolue sur le circuit WorldTour depuis 2012.



L’équipe nationale canadienne, invitée par l’organisateur, sera composée d’au moins six Québécois. Le vétéran de 39 ans Bruno Langlois sera encore une fois au départ. Gagnant de la 3e étape du Tour de Guadeloupe récemment, Langlois affiche une excellente forme.



Les Québécois Pier‐André Côté, 21 ans, gagnant de deux étapes du Tour de Beauce 2018, James Piccoli, 26 ans vainqueur du Tour de Beauce 2018, Adam Roberge, 21 ans, champion canadien du contre-la-montre U23, Edward Walsh, 21 ans, champion canadien sur route U23 et Nicolas Zukowsky, 20 ans, champion canadien de critérium 2018, porteront également les couleurs du Canada avec l’Ontarien Alex Cataford.



Guillaume Boivin, qui évolue au sein de l’équipe Israel Cycling Academy, demeure un cas incertain en raison d’une blessure.



L’équipe Rally Cycling, également invitée pour l’occasion, tentera aussi de se démarquer sous le regard des pros.



Ailleurs, le Tour d’Espagne commence le 25 août et la liste des engagés donne un aperçu des coureurs qui seront disponibles pour faire le voyage au Québec.



Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) et Michael Woods (EF Education First-Drapac), 7e de la Vuelta 2017, seront au départ du Tour d’Espagne.