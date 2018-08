Il meurt après avoir développé une dépendance à la Four Loko

La controversée boisson Four Loko aurait contribué à la mort en décembre d’un trentenaire de Drummondville qui y était devenu accro, révèle un rapport du coroner rendu public ce matin qui met en garde contre le breuvage sucré alcoolisé.

Tout juste après Noël, le 26 décembre dernier, Pierre Parent a subi un arrêt cardiaque après avoir consommé de l'alcool, dont quatre Four Loko, de la caféine et des médicaments.

«La combinaison d’éthanol, de caféine (un stimulant) et de chlorphéniramine a pu provoquer une arythmie ventriculaire (mort subite) chez ce patient», statue le coroner Yvon Garneau.

Dépendance au Four Loko

Ajoutons à cela que Pierre Parent avait déjà un organisme vulnérable en raison de son «usage abusif et chronique d’alcool». Ses proches ont confié aux enquêteurs que celui-ci avait développé une «dépendance» à la Four Loko, ayant une teneur en alcool de 11,9 %, et que sa consommation s’élevait à au moins deux canettes par jour.

Four Loko Photo Antoine Lacroix

«Plusieurs types d’arythmie ont été décrits chez les utilisateurs de boisson à haute teneur en alcool [...] Ces arythmies ont toutes un potentiel de létalité», précise le coroner Garneau, qui met en garde la population contre les boissons de ce type.

Cette boisson au goût sucré ayant une forte teneur en alcool est offerte dans des emballages colorés susceptibles de plaire aux jeunes.

«Méconnu»

«Ce qui semble méconnu du public est que la consommation simultanée d’alcool avec la caféine ou certains médicaments peut avoir un effet néfaste, voire fatal, comme en témoigne le décès de M. Parent», fait valoir Yvon Garneau.

Le coroner émet deux recommandations dans son rapport. Il demande notamment au ministère de la Santé de sensibiliser le public à cette problématique et souhaite que Santé Canada émette des avis publics sur le sujet.

