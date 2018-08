Joel Armia peut aspirer à un plus grand rôle

DRUMMONDVILLE | Marc Bergevin a connu l’un des étés les plus tranquilles depuis son accession au pouvoir en mai 2012. Mis à part Max Domi, acquis en retour d’Alex Galchenyuk, et Tomas Plekanec, rapatrié de Toronto, sa prise estivale qui risque d’avoir le plus gros impact sur l’équipe a pour nom Joel Armia.

On parle ici d’un attaquant qui a passé le plus clair des deux dernières saisons et demie au sein du quatrième trio des Jets de Winnipeg. Toutefois, on peut se demander si le nombre de bons attaquants chez les Jets n’a pas confiné le Finlandais à un rôle plus effacé.

Potentiel

« Il a le potentiel pour jouer un plus grand rôle, a soutenu Mathieu Perreault, coéquipier de l’ailier de 25 ans au cours de cette période. C’est un joueur qui possède de belles habiletés. Il a de très bonnes mains. Il peut faire des feintes dignes des jeux de la semaine. »

« À Winnipeg, il a plus ou moins eu sa chance. Il a obtenu quelques occasions, mais jamais sur une longue période. Parfois, il jouait en supériorité numérique. Il se postait devant le filet », a ajouté le Drummondvillois.

À 6 pi et 3 po, Armia a effectivement le gabarit pour voiler la vue de plusieurs gardiens. Cependant, ce n’est peut-être pas celui sur qui il faudra compter pour aller chercher la rondelle dans les coins de patinoire en se servant de ses épaules.

« Ce n’est pas le gars le plus physique, mais il est efficace avec son bâton [pour briser des jeux et couper des passes]. Ça peut devenir fatigant pour l’adversaire », a décrit Perreault.

Un service rendu

Rappelons que Bergevin a acquis Armia, un choix de premier tour des Sabres de Buffalo en 2011, dans une transaction permettant aux Jets de se libérer de l’onéreux contrat du gardien Steve Mason.

Un contrat de 4,1 millions $ que le Tricolore s’est empressé de racheter.

Armia deviendra joueur autonome avec restriction l’été prochain. Il a connu sa meilleure saison l’hiver dernier avec une récolte de 12 buts et 17 passes en 79 matchs.