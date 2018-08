[PHOTOS]: La Plaza Saint-Hubert perd tous ses arbres

L’abattage des arbres de la Plaza Saint-Hubert a provoqué tout un choc aux commerçants du coin en début de semaine, même s'il était déjà annoncé.

Le projet de 55 millions $ déjà lancé, qui transformera complètement la vieillissante artère commerciale jusqu’en 2019, contraint la ville à raser 75 arbres entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique.

«Personnellement, je trouve ça inutile sachant qu’ils vont en replanter. Quant à moi, c’est une perte d’argent et dommage parce que certains de ces arbres ont peut-être une cinquantaine d’années», s’attriste Eugénie Blondin, qui travaille dans une boutique artisanale de la Plaza Saint-Hubert.

La Ville de Montréal s’est engagée à replanter près de 200 arbres d'ici la fin des travaux pour remplacer ceux qui ont été abattus.

Selon Victor Gonzalez, d’un magasin vendant des valises et des sacs près d’un endroit où des arbres étaient coupés à notre passage, la situation est très décevante.

«J’ai déjà vu des chantiers de construction où on les laissait les arbres à Montréal. Je ne vois pas pourquoi ils ne peuvent pas construire en allant à alentour d’eux et en les contournant. Ça prend des années avant qu’ils deviennent aussi matures et tout sera à recommencer», se plaint le commerçant.

Arbres malades

«L'ampleur des travaux (de réfection de l’artère) n'assurerait pas la survie des arbres et ceux-ci sont soit malades ou en fin de vie, ce qui ne permet pas de les transplanter dans un autre secteur», a affirmé Audrey Gauthier, relationniste à la Ville de Montréal.

Cette dernière n’a toutefois pas été en mesure d’indiquer au «24 Heures» quel était le nombre d’arbres en santé ou en mauvais état parmi les 75 coupés à la Plaza Saint-Hubert cette semaine.

Mike Parente, directeur général de la Société de développement commercial de la Plaza Saint-Hubert, confirme lui aussi que la majorité des arbres abattus sur l’artère commerciale étaient en fin de vie.

À son tour, il n’a pas été en mesure de fournir des chiffres pour appuyer ses propos.

«La Ville a pris une décision. Je ne suis pas pour et je ne suis pas contre [la coupe]. Je suis pour le fait que la Ville nous a mis devant un fait (accompli) que les arbres devaient être coupés parce que la majorité était malade et que la totalité n’aurait pas passé à travers les travaux», explique M. Parente.

Travaux prévus

Le toit de verre, qui recouvrait les mythiques marquises vertes, a été retiré l’année dernière en préparation des travaux entre les rues Jean-Talon et Saint-Zotique.

C’est sur ce tronçon que la rue Saint-Hubert sera complètement fermée à la circulation jusqu’à l’été 2019. Puis, ce sera entre Saint-Zotique et de Bellechasse, où le plafond de verre sera enlevé dans quelques semaines.