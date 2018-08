L’animalerie Dyno devra verser 2500$

L’animalerie Dyno a été condamnée à verser 2500 $ à un couple de Québec pour lui avoir vendu un chiot porteur d’une maladie nécessitant un suivi à vie, un problème de santé considéré comme un vice caché.

En août 2016, Caroline Fortin et Stéphane Laperrière faisaient l’acquisition d’un border collie croisé à l’animalerie Dyno de Charlesbourg. « C’est mon chum qui l’a achetée, pour ma fête de 40 ans. On agrandissait la famille ! », explique la maman de deux filles de 8 et 11 ans.

Le bonheur procuré par l’arrivée de Maggie s’estompe toutefois rapidement. « Dès le départ, la chienne avait la diarrhée, elle ne mangeait pas bien », relate Mme Fortin. Trois jours après l’achat, le couple ramène le chiot à l’animalerie, qui lui administre une médication et modifie sa diète.

Mais la situation ne s’améliore pas. De façon intermittente, l’animal s’alimente peu, ne dort pas beaucoup et souffre de diarrhée. En janvier 2017, Maggie fait une « crise » qui force ses propriétaires à l’amener d’urgence au Centre vétérinaire Daubigny. « Elle allait mourir », se souvient Mme Fortin.

Suivi à vie

Le pire est évité. Un vétérinaire diagnostique la maladie d’Addison, une disposition héréditaire chez les collies. Pour mener une « vie normale », Maggie devra se soumettre à une médication permanente ainsi qu’à des suivis fréquents chez le vétérinaire. « C’est vraiment compliqué. C’est comme un bébé naissant », illustre Mme Fortin.

Face à la situation, la famille s’est tournée vers Dyno, qui a offert de rembourser la valeur d’achat du chien ou alors d’en fournir un autre. Le couple a refusé. « Ça faisait six mois qu’on l’avait. Ce n’est pas un bureau qu’on a acheté. Elle fait partie de la famille », explique-t-elle. Qui plus est, Mme Fortin souhaitait se faire rembourser ses frais de vétérinaire.

Petites créances

La cause a été portée devant la division des petites créances. L’animalerie se défendait en évoquant le contrat de vente conclu entre les parties, qui limitait le coût des traitements au prix d’achat de l’animal et qui donnait une garantie de six mois, échue.

Le tribunal a donné raison aux clients, le 19 juillet dernier. Il estime que la maladie de Maggie constitue un vice caché en vertu de la Loi sur la protection du consommateur.

De son côté, Dyno affirme qu’il s’agissait d’une situation « très inhabituelle » et « imprévisible ». « Même chez les humains, ça arrive qu’il y ait des maladies rares qui sortent. Il n’y a rien qu’on peut faire pour ça », avance le représentant, Simon Rodrigue.

Ce que Dyno doit payer :

200 $ de rabais sur l’achat du chiot, acquis pour 689,84 $

de rabais sur l’achat du chiot, acquis pour 689,84 $ 1728,59 $ en remboursement de frais de vétérinaire

en remboursement de frais de vétérinaire 500 $ pour troubles et inconvénients

pour troubles et inconvénients Frais et intérêts

Qu’est-ce que la maladie d’Addison ?

La maladie d’Addison est une disposition héréditaire chez les collies. « Les symptômes évoluent par périodes cycliques avec des crises dans des moments de stress qui provoquent des pertes d’appétit, de la diarrhée, des vomissements et de la faiblesse musculaire », écrit le tribunal.