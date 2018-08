Le bureau de Freeland s'inquiète pour une autre activiste détenue en Arabie saoudite

OTTAWA – Le bureau de la ministre des Affaires étrangères a fait part de sa préoccupation quant au sort réservé par l'Arabie saoudite à une militante pour les droits des femmes qui fait face à la peine de mort, malgré les sanctions infligées par le régime vis-à-vis du Canada au début du mois.

L'organisme international Human Right Watch a dénoncé, mardi, le sort réservé à Israa al-Ghomgham et à quatre autres militantes qui pourraient être condamnées à la peine de mort. Elles font face à différentes accusations, incluant «participation à une manifestation», «avoir scandé des slogans hostiles au régime» et «avoir offert un support moral à des manifestants», a dénoncé l'organisme.

Invité à réagir, le bureau de la ministre Chrystia Freeland a affirmé être «extrêmement préoccupé par l'arrestation de militantes et militants pour les droits des femmes».

«Ces inquiétudes ont été soulevées avec le gouvernement de l’Arabie Saoudite. Le Canada va toujours défendre et protéger les droits de la personne, incluant les droits des femmes et la liberté d’expression dans le monde», a affirmé un porte-parole, Adam Austen, dans une déclaration envoyée par courriel.

Le Canada s'était attiré les foudres de l'Arabie saoudite au début du mois après que le ministère des Affaires étrangères eux dénoncé, dans un tweet, l'arrestation de militantes, incluant celle de Samar Badawi, la sœur du blogueur Raïf Badawi.

Le régime saoudien avait infligé plusieurs sanctions au Canada, notamment en expulsant l'ambassadeur canadien, en rapatriant ses étudiants au Canada et en gelant les relations commerciales entre les deux pays. La monarchie du Golfe chercherait aussi à se départir de tous ses actifs canadiens.

Le premier ministre Justin Trudeau avait réagi à cette crise diplomatique en refusant de s'excuser ou de se rétracter pour la position du ministère des Affaires étrangères. Les alliés du Canada, États-Unis en tête, avaient de leur côté refusé de s'ingérer dans cette histoire.