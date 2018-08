Le cordon ça se coupe des deux bords

Je voudrais répliquer sur les propos de « Fille ambivalente » qui décrivait l’emprise que sa mère, qu’elle qualifiait d’envahissante, avait sur elle. Ma fille pensait comme elle à propos de moi et a décidé un jour de couper net le cordon. Ce fut une véritable catastrophe. Couper le cordon ça signifie qu’on se sent capable de vivre de façon autonome, sans béquilles ni aide aucune.

Ma fille ne l’était pas prête alors que moi je l’étais. Elle me pesait depuis longtemps mais je n’osais pas, par devoir, le lui faire sentir. Souvent les enfants comme cette fille et la mienne, veulent le beurre et l’argent du beurre, et ça, c’est malheureusement impossible. Qu’elle se le dise!

Mère libérée

Vous soulevez là un point intéressant. Pour voler de ses propres ailes il faut se prendre en main, accepter de vivre dans une certaine insécurité le temps de trouver sa voie. C’est facile de se dire autonome, mais l’être véritablement, c’est une autre paire de manches.