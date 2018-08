Le président de la Ligue de hockey Midget AAA, Denis Baillairgé, s'éteint

MONTRÉAL - Le président de la Ligue de hockey Midget AAA du Québec et vice-président de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), Denis Baillairgé, est décédé lundi soir, des suites d’une longue maladie, a annoncé la LBJEQ dans un communiqué.

Il était atteint depuis plusieurs années de la fibrose pulmonaire adopathique.

M.Baillairgé aura laissé sa marque dans le sport amateur québécois. Il a été intronisé au Temple de la renommée du sport, du hockey québécois, de la LHMAAAQ et du hockey lavallois.

«La direction de la LBJEQ, ses 13 équipes et ses partenaires offrent leurs plus sincères condoléances à son épouse Lyne et à son garçon Marc-André, à sa famille ainsi qu’à ses nombreux amis», peut-on lire dans un communiqué.

«Les gens se rappelleront de lui comme un homme déterminé, qui avait à cœur la réussite de tous les projets qu’il entreprenait. S’il se montrait exigeant avec les gens avec qui il travaillait, il l’était tout autant envers lui-même. Sa devise aura toujours été que ‘’le talent est un cadeau, mais que le succès ne vient qu’avec le travail’’. Son dynamisme et son leadership ont fait de lui une personne dédiée, très respectée dans les ligues où il s’impliquait et dans le sport au Québec».