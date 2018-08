Le tunnel Samson bloqué pour LOL:-)

Le tunnel Joseph-Samson a été bloqué toute la journée mardi à cause d’un accident... fictif. Il s’est transformé en plateau de tournage pour la 9e saison de LOL:-), qui accueille dans sa distribution la méga star française Kev Adams.

Dans le tunnel, une dizaine d’automobilistes figurants sont rangés derrière deux véhicules fumants qui ont visiblement fait un face-à-face. Deux policiers sont sur les lieux, incarnés par Antoine Vézina et la recrue Kev Adams.

L’humoriste et acteur français rêvait de faire LOL:-) depuis qu’il avait vu les images de la série diffusée sur grand écran à Cannes il y a dix ans.

Très connu en France (à 27 ans, il a joué dans une douzaine de films et vendu plus d’un million de billets), Kev Adams, qui a donné des spectacles à Zoofest et à ComediHa! Fest la semaine dernière, a trois jours de tournage sur LOL:-).