L’élastique est brisé

1. Je connais intimement le système judiciaire, dit cet avocat. Erreur ! On dira que deux personnes sont « intimement » liées, par amour ou par amitié. Qu’elles se connaissent « intimement ». Enfin... probablement... Ces personnes peuvent être « intimement » convaincues que leur amour ou leur amitié durera toujours. Autrement dit, c’est ce qu’elles croient dans le fond de leur âme, de leur cœur. Mais c’est étirer indûment le sens de l’adverbe intimement – jusqu’à en briser l’élastique – que de l’employer pour affirmer que quelqu’un a une connaissance approfondie d’un système, judiciaire ou autre. 2. Le verbe mériter et sa forme pronominale se mériter sont des impropriétés au sens de gagner (un prix). Mériter signifie être digne d’une récompense ou encourir un châtiment. Ex. : Ta sœur mérite une récompense, mais ton frère mérite d’être puni. Mériter peut aussi signifier exiger ou valoir. Ex. : Tout travail mérite salaire. Mais, on ne peut pas mériter (ou se mériter) un prix en participant à un concours ; on peut, avec de la chance, gagner ou remporter un prix.