Les Blue Jays profitent de la générosité de Dylan Bundy

Les Blue Jays ont profité d’une autre mauvaise sortie de Dylan Bundy sur la butte pour vaincre les Orioles au compte de 8-2, mardi à Toronto.

Déjà en avance par la marque de 5-2 en fin de cinquième, les Blue Jays en ont rajouté en frappant deux circuits consécutifs aux dépens de Bundy. Justin Smoak, avec son 19e de la saison, et Kendrys Morales ont tous deux expédié un tir de l’artilleur dans les gradins.

Après la claque de Morales, Bundy (7-12) a été retiré de la rencontre. Il a donné sept points et 10 coups sûrs en quatre manches au monticule. Il s’agit d’un troisième départ de suite au cours duquel il donne au moins sept points.

Le changement de lanceur n’a toutefois pas eu l’effet escompté, puisque Billy McKinney a cogné son premier circuit en carrière avant la fin de l’engagement. Le voltigeur disputait un sixième match en carrière dans le baseball majeur et il a conclu la soirée avec deux coups sûrs et trois points produits.

Aledmys Diaz avait déjà réussi un coup de canon lors du deuxième tour au bâton.

Morales en forme

Outre son circuit, Morales a également poussé Curtis Granderson vers la plaque avec un simple en première manche. Le frappeur désigné des Jays connaît de bons moments récemment, lui qui a réussi quatre longues balles à ses trois derniers matchs et frappé au moins un coup sûr à ses six derniers.

Au monticule, son coéquipier Sam Gaviglio (3-6) a permis deux points, six coups sûrs et un but sur balles en sept manches, retirant sept frappeurs sur des prises. Il s’agit d’un premier gain en 16 départs pour lui. Sa dernière victoire remontait au 25 mai contre les Phillies de Philadelphie.

Le Québécois Russell Martin a obtenu une journée de congé. Luke Maile évoluait derrière le marbre.