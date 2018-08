Les États-Unis infligent une nouvelle surtaxe sur les tuyaux canadiens

Le département américain du commerce a infligé, mardi, des droits antidumping préliminaires sur les tuyaux de grande taille en provenance de six pays, incluant le Canada.

Une surtaxe de 24,38 % a été imposée sur ce type de tuyaux, souvent utilisé dans l'industrie gazière et pétrolière, qui seront exportés aux États-Unis depuis le Canada. Cette taxe pourra faire l'objet d'une révision lors de l'annonce de la décision finale, en janvier prochain.

Les autres pays visés par cette taxe sont la Chine, la Grèce, l'Inde, la Corée du Sud et la Turquie. Les droits antidumping exigés vont de 3,45 %, pour la Turquie, à plus de 132 % pour la Chine.

Cette décision fait suite à une enquête amorcée en février dernier à la suite d'une plainte déposée par cinq compagnies américaines évoluant dans le domaine de l'acier. Ces entreprises alléguaient que le Canada et les autres pays visés écoulaient leurs tuyaux a un prix inférieur à celui du marché sur le territoire des États-Unis.

Les ventes de tuyaux représentent un marché variable pour le Canada. Le pays a vendu aux États-Unis pour 287 millions $ US de tuyaux en 2014, 413 millions $ US en 2015 et 66 millions $ en 2016, selon les données du Département américain du commerce.

Plus tôt en août, le Département a aussi infligé des droits compensatoires préliminaires à la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et la Turquie pour le même type de produits.

Cette décision survient alors que l'industrie de l'acier canadienne doit déjà faire face à des droits de douane de 25 % imposés par les États-Unis, tandis que l'industrie de l'aluminium doit composer avec une surtaxe de 10 %.