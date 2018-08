Les «Euros» volent le show

Utilisés au sein d’un trio complété par le vétéran de 20 ans Gregor MacLeod, les Euros ont démontré toute l’étendue de leur talent. Sergeev a terminé la rencontre avec cinq mentions d’aide tandis que Kurashev, lui, a inscrit deux buts et ajouté deux mentions d’assistance. Leur compagnon de trio a également connu une bonne soirée de travail avec deux buts face à un Océanic qui n’alignait pas plusieurs de ses éléments-clés mardi soir, dont Alexis Lafrenière et Dmitry Zavgorodniy.

« Il aime passer la rondelle et moi aussi. De plus, on se parle beaucoup en dehors de la patinoire et on communique également sur le banc. Ça aide à créer une chimie », a expliqué Kurashev.