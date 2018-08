Les maudits hommes!

Je traverse une période parmi les plus difficiles de ma vie. J’ai 48 ans et je fais partie des filles malchanceuses en amour. Mon premier mari m’a laissée après cinq ans, avec un enfant de deux ans à élever seule. J’ai eu par la suite deux unions incluant la famille recomposée et j’ai vite déchanté de l’une comme de l’autre. Je me sentais incapable de partager l’amour que j’avais à donner à mon enfant à ceux des autres.

Ma fille maintenant autonome a quitté le nid et je me sentais enfin libre et prête à aimer de nouveau. Mes recherches sur Internet m’ont mise en communication avec un homme en instance de divorce et à qui j’ai plu tout de suite dès qu’on s’est rencontrés. Je le trouvais bien de mon goût moi aussi.

Le type en question voulait qu’on y aille lentement puisqu’il n’était pas encore complètement séparé de sa femme. J’étais prète à accepter cette condition aussi longtemps qu’elle durerait, car je sentais que cet homme était celui que j’attendais depuis longtemps. On se rejoignait sur tous les plans et je sentais que la vie avec lui serait à la hauteur de mes attentes.

Pendant ces trois premiers mois de nos fréquentations nous avons eu quelques relations sexuelles, mais l’un comme l’autre nous ne voulions pas trop précipiter les choses, nous avons axé nos rencontres sur les échanges et les discussions. Ce qui m’a permis de le connaître à fond pour me rendre compte qu’on était fait pour être ensemble.

Il a fini par quitter sa femme et entreprendre sa procédure de divorce. Les choses se passant mal puisque sa femme lui faisait la vie dure, je tentais de le soutenir au mieux en n’insistant pas trop pour le voir. Mais il y a deux semaines il m’a envoyé un courriel de rupture dans lequel il disait m’avoir aimé mais ne pas être capable de s’engager présentement et préférer que nous rompions pour m’épargner des souffrances inutiles. Je lui ai fait savoir que j’étais prête à l’attendre aussi longtemps qu’il voudrait, mais il ne m’a plus répondu. J’ai tellement mal en dedans. Pourquoi est-ce que je me fais toujours prendre à aimer plus que l’autre?

C’est fini l’amour pour moi

Méfiez-vous de faire des affirmations que vous risquez de ne pas pouvoir tenir. Dites-vous que cet homme a vite réalisé que c’était une très mauvaise chose que de se lancer dans une histoire d’amour alors que sa vie matrimoniale n’était pas claire du tout. Prenez-ça comme un geste de protection à votre endroit. Il vous épargne de devenir un pansement sur la plaie vive de son divorce et vous devriez l’apprécier. Bonne chance pour la suite. Et vous savez, s’il doit être pour vous, il reviendra. Sinon, filez la tête haute vers une autre aventure plus heureuse.