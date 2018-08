Les nouveaux héros de l’Impact

Au cours d’une saison, chaque équipe a besoin d’un peu de chance. Chaque club doit aussi à un moment ou à un autre bénéficier de l’apport de ses joueurs de soutien.

Dans les deux derniers matchs, de nouveaux héros se sont manifestés pour l’Impact. Après Jukka Raitala, c’est Daniel Lovitz qui a marqué un but d’anthologie qui a permis aux siens d’éviter la catastrophe, samedi.

Encore plus que le joueur, c’est la manière avec laquelle le défenseur a marqué ce but qui a surpris les partisans du Bleu-blanc-noir. Du pied droit, son pied faible, il a envoyé une volée dans la cage adverse qui garde l’Impact bien en selle au sixième rang de l’Association de l’Est de la MLS.

Mais ne nous mettons pas la tête dans le sable, la performance de l’équipe n’a pas été au niveau de ce qu’elle devrait être à ce moment de la saison. Dans une course aux éliminatoires, face à une formation au fond du baril, le Fire de Chicago, les hommes de Rémi Garde auraient dû être beaucoup plus efficaces que ce qu’ils ont montré au stade Saputo samedi. Au mieux, leur performance aurait mérité un match nul, n’eût été cette fulgurance de Lovitz. Le jeu montréalais a manqué d’imagination, de motivation et s’est souvent révélé lent.

Au final, l’Impact s’en est tiré avec une victoire de 2 à 1. Tant mieux. Les trois points arrachés contre Chicago faisaient partie de la catégorie « à ne pas échapper ».

Bonne entrée en matière

Si l’apport de Lovitz dans le match de samedi est à souligner, il ne faudrait toutefois pas oublier celui de Bacary Sagna.

Le défenseur français amène une sécurité du côté droit qui permet au XI montréalais d’être solide autant défensivement qu’offensivement. Les brèches du côté droit de la défense devraient être colmatées d’ici la fin de la saison, une des priorités de Garde, j’en suis certain.

Même s’il n’a jamais été reconnu comme un défenseur latéral très offensif, Sagna est un joueur robuste et qui donne sans compter sur le terrain. Nous en avons été témoins au cours de la rencontre contre le Fire.

Maintenant, Sagna, tout comme Quincy Amarikwa et Micheal Azira, devra s’acclimater le plus rapidement possible au style de l’équipe et aux tendances de ses coéquipiers. Il ne reste que huit matchs au calendrier régulier, tous contre des concurrents directs dans l’Est de la ligue. Il faudra apprendre avec la « méthode rapide ».

La psyché collective

Bizarrement, le match à domicile de samedi contre le Fire a ressemblé beaucoup au précédent contre D. C. United. Chaque fois, l’Impact a réussi à marquer tôt pour ensuite relâcher sa vigilance et se faire marquer à la 70e minute.

Pour des raisons inexplicables, le club a connu un long passage à vide après avoir marqué le premier but. Pourquoi ? Les joueurs semblent jouer pour ne pas perdre. Ils deviennent, à la suite de leur réussite, hésitants et en viennent à manquer d’agressivité vers l’avant. En anglais, on dirait qu’ils ne jouent plus « sur le pied avant ».

C’est une réaction qui pour l’œil extérieur est inexplicable. D’un point de vue psychologique, j’ai l’impression que le stress augmente pour le XI montréalais au moment où on prend l’avance. Peut-être parce qu’il a en tête les problèmes défensifs connus en début d’année. Dans cette sphère de jeu, ça a toujours été une bataille pour l’Impact.

Depuis un moment, ses lacunes ont été corrigées, mais peut-être existe-t-il encore pour le Bleu-blanc-noir un traumatisme ?

Contre un club comme Chicago qui était jusque-là sur une séquence de sept défaites consécutives, il va sans dire qu’il faut garder le pied au plancher pour aller chercher un deuxième but qui tuerait le match.

Parce qu’au moment où l’adversaire comprend que tu joues sur les talons, il se remet à croire qu’il peut revenir au score. Et en compétition, donner de l’espoir à l’adversaire, c’est nécessairement à proscrire.