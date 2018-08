«Mon» d’Iberville a rendu les armes

« Mon » Pierre Le Moyne d’Iberville est né en octobre 1962 dans un petit bureau de la section jeunesse de Radio-Canada, angle Guy et Burnside (aujourd’hui le boulevard de Maisonneuve) à Mont­réal. Mon d’Iberville vient de mourir, emporté par un foutu cancer à l’âge de 83 ans.

Cet automne de 1962, Pierre Gauvreau (lui aussi disparu) m’annonçait son projet de faire renaître le plus grand héros de Nouvelle-France sous les traits du jeune comédien Albert Millaire. Du coup, il m’en confiait l’écriture. Connaissant à peine Albert Millaire, j’avais tenté de convaincre Gauvreau de confier le rôle à Jean Besré, que je voyais déjà dans ma soupe.

Mais Gauvreau tenait à Millaire. Il accepta néanmoins de donner à Besré le rôle de Paul Le Moyne de Maricourt, le quatrième des 12 fils de Charles Le Moyne, fondateur de Longueuil. C’est ainsi que commença la folle aventure de D’Iberville, la première série en couleurs de Radio-Canada. Le premier des 39 épisodes fut diffusé cinq ans plus tard, le 18 octobre 1967.

UNE AFFAIRE IMPOSSIBLE

Il fallait que Pierre Gauvreau ait une vraie tête de cochon pour convaincre la direction de Radio-Canada d’embarquer dans cette affaire impossible.

Pendant que j’écrivais les premiers textes avec la collaboration de Jacques Létourneau et de Jean Pellerin, éditorialiste au quotidien La Presse, Gauvreau et son fidèle allié Pierre Desro­ches, alors directeur de la section jeunesse de la SRC, réussissaient à convaincre les télévisions française, belge et suisse de se joindre au projet, déclenchant ainsi le début de la production.

Même aujourd’hui, les statistiques de la série restent hollywoodiennes : 608 comédiens, 850 costumes, 325 perruques, 75 kilomètres de pellicule 16 mm, 37 maquettes de vaisseaux du 17e siècle, la reproduction grandeur nature du Pélican, le voilier dont d’Iberville était le commandant, des maquettes des villes entières de Québec et de Montréal, 275 jours de tournage en studio et à la pointe nord de l’île d’Orléans.

UN DÉPART FULGURANT

D’Iberville lança de fulgurante façon la carrière d’Albert Millaire, mais, sans lui, la série, qui fut vendue à travers le monde, n’aurait pas eu pareil succès. Qu’avant même la trentaine, Albert Millaire réussise à briller autant sinon plus que des comédiens établis comme Jacques Monod, Walter Massey, Jean Duceppe, Paul Hébert, Gilles Pelletier ou Gérard Poirier en dit long sur son charisme et son talent.

Pierre Le Moyne d’Iberville a rendu les armes à La Havane en 1706 après des dizaines de victoires. Le 15 août dernier, Albert Millaire a rendu les armes après des dizaines de rôles qui resteront longtemps dans les mémoires.

D’une certaine manière, Radio-Canada a aussi rendu les armes en ne produisant plus de ces grandes séries rappelant les moments les plus glorieux de notre histoire. C’est pourtant le seul diffuseur qui a les moyens de le faire.

Je suis mal placé pour poser la question, mais je me demande pourquoi la SRC ne remastérise pas cette série qui est un véritable tour de force. La rediffuser serait le plus bel hommage à Albert Millaire, qui sera toujours « mon » Pierre Le Moyne d’Iberville, un personnage historique que personne d’autre que lui n’aurait pu mieux incarner.