Montréal : les chiens «potentiellement dangereux» devront être affichés

Les propriétaires de chiens «potentiellement dangereux» devront maintenant afficher la présence de leur animal sur leur propriété et l’inscrire dans un registre, comme le stipule le nouveau règlement animalier adopté mardi à Montréal.

«Il n’y a pas de règlement parfait, mais celui où on responsabilise le propriétaire de l’animal envers son animal, mais aussi envers toute la population montréalaise, est la bonne direction à prendre», a soutenu la mairesse Valérie Plante.

Un chien qui mord sans causer la mort, qui attaque, qui tente de le faire, ou qui pose des gestes «susceptibles de porter atteinte à la sécurité» sera considéré à risque en attendant d’être évalué. Après, il pourrait être considéré comme normal, dangereux — et devra être euthanasié — ou potentiellement dangereux.

Les propriétaires de chiens de cette dernière catégorie devront posséder un permis spécial, et respecter neuf conditions de garde. Ils devront par exemple poser sur leur propriété une affiche visible annonçant la présence de leur animal, et garder l’animal à plus de deux mètres d’un enfant de mois de 16 ans, sauf ceux de leur famille.

Registre public

Cette nouvelle mouture du règlement, qui ne vise aucune race de chien en particulier, a été adoptée mardi à 49 voix contre 11. L’opposition y a aussi ajouté la création d’un registre accessible au public qui compilera les chiens déclarés «potentiellement dangereux».

«On veut que le public sache s’il y a des chiens de cette catégorie dans leurs quartiers. On pense que c’est une précaution minimale souhaitée par la population», a indiqué le chef de l’opposition Lionel Perez.

Les modalités de ce registre resteront à être précisées, a souligné le conseiller Craig Sauvé, responsable du dossier animal pour l’administration de Valérie Plante.

Un rapport annuel sur la mise en œuvre du règlement devra aussi être produit.

Attaque à Montréal-Nord

Un chien de type pitbull, hébergé par une dame d’une soixantaine d’années, a mordu deux de ses petits enfants dimanche à Montréal-Nord. Selon plusieurs médias, six personnes au total ont été blessées par l’animal lors des événements.

La mairesse de l’arrondissement Christine Black a confirmé que le chien à l’origine de l’attaque sera euthanasié. « Dans mon humble conscience, quand je lis ce qui s’est passé à Montréal-Nord, je me demande si on ne peut pas aller plus loin ?», a-t-elle soutenu, votant contre le règlement, disant se sentir « très mal à l’aise».

«On ne peut pas assurer qu’il n’y aura plus jamais d’incident comme celui-là, a reconnu de son côté Valérie Plante. On travaille très fort pour minimiser le plus possible ce genre d’incident qui est inacceptable.»

Lise Vadnais, la sœur de Christiane Vadnais qui est décédée en 2016 après avoir été attaquée par un pitbull, aurait préféré que les pitbulls soient carrément interdits. «C’est épouvantable [le règlement]. Quand j’entends Mme Plante de dire il ne faut pas cibler un chien en particulier, j’entends des gens en danger.»

Le conseil a aussi adopté le règlement interdisant les calèches, qui seront bannies à partir du 31 décembre 2019. Valérie Plante a assuré que son administration accompagnerait les caléchiers lorsqu’ils quitteront l’industrie.

À partir du 1er juillet 2019, les animaleries devront vendre des chiens, des chats et des lapins qui proviennent seulement de refuges ou de cliniques vétérinaires.