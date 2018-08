Quelles formations pour travailler en TI ?

Paul Le Bas - 37e AVENUE

Attestations, certificats, diplômes : l’offre de formation en technologies de l’information (TI) au Québec est très diversifiée. Tour d’horizon des programmes qui permettent de faire carrière en TI.

Formation initiale

La majorité des étudiants en TI sont inscrits à un programme d’études collégiales et universitaires de premier cycle. D’après TECHNOCompétences, les spécialistes en TI sont fortement scolarisés : près de 60 % détiennent un diplôme universitaire.

Formation collégiale

À ce niveau d’études, le programme le plus prisé est le diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques de l’informatique, gestion de réseaux informatiques ou informatique de gestion. Selon le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), le nombre de diplômés à ce DEC a augmenté de 64 % depuis les cinq dernières années. Il est offert dans une quinzaine de cégeps et de collèges privés de Montréal.

Les attestations d’études collégiales (AEC) sont des programmes courts de formation technique, destinés aux adultes et élaborés en concertation avec des partenaires du marché du travail. Parmi les plus populaires : l’AEC en gestion de l’infrastructure des TI, l’AEC en gestion de réseaux et sécurité des systèmes, ou encore celle en conception et programmation de sites Web.

Formation universitaire

Plusieurs programmes sont offerts au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat. Les universités proposent également des microprogrammes, certificats et diplômes d’études supérieures spécialisées de deuxième cycle (DESS).

Selon le MÉEN, ces cinq dernières années, le bassin d’étudiants au baccalauréat en TI a augmenté de 49 %.

Formation continue

Avec l’évolution rapide des TI, le développement continu des compétences est incontournable. Cégeps, universités et centres d’apprentissage agréés par Emploi-Québec offrent des cours de perfectionnement et des services aux entreprises.

Dans la liste des besoins prioritaires en formation : la cybersécurité et la méthodologie de gestion de projets agiles.