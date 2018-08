Scheer veut se rendre en Inde pour réparer les dégâts causés par Trudeau

OTTAWA – Le chef conservateur Andrew Scheer prépare un voyage en Inde pour réparer les pots cassés à la suite de passage de Justin Trudeau en février dernier, a-t-il annoncé mardi.

«Le voyage catastrophique de Justin Trudeau en Inde a miné ces relations clés, et nous devons maintenant les rétablir. Un gouvernement conservateur élargira considérablement les relations stratégiques entre nos deux pays et nos populations, et défendra notre sécurité, notre prospérité et nos valeurs communes», a fait valoir M. Scheer par voie de communiqué.

Le chef de l'Opposition officielle doit se rendre en Inde en octobre pour un voyage de neuf jours axé sur les affaires. Il prévoit rencontrer de «hauts représentants gouvernementaux, des dirigeants d'entreprises et des leaders de la société civile et confessionnelle», a indiqué le parti conservateur.

La facture sera payée par le parti.

Il y a six mois, le voyage en Inde du premier ministre a viré au fiasco, alors que Justin Trudeau semblait beaucoup plus préoccupé par ses photos de famille que par les rencontres officielles. Des images de lui en costumes traditionnels ont fait le tour du monde et ont été raillées tant au pays qu’à l’international.

L’invitation d’un ancien terroriste sikh à une réception officielle, photographié notamment aux côtés de Sophie Grégoire-Trudeau, a aussi créé un incident diplomatique entre l’Inde et le Canada. La controverse a plombé le gouvernement durant la majeure partie de la dernière session parlementaire.

Les différentes dépenses encourues lors de ce voyage, elles, commencent tout juste à être dévoilées. La facture s’élève déjà à plus de 1,5 million $.

- Avec Maxime Huard, Agence QMI