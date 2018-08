TI : les postes les mieux payés au Canada en 2018

Véronique Champagne - 37e AVENUE

En pleine pénurie de main-d’œuvre spécialisée, la guerre au talent est féroce dans le secteur des TI. Ce qui complique la vie aux employeurs offre toutefois aux travailleurs des conditions salariales fort intéressantes. Voici les postes affichant la meilleure rémunération selon le guide salarial 2018 de Robert Half pour les professionnels des technologies.

Sans surprise, ce sont les postes de gestion qui s’accompagne d’une compensation salariale plus importante. Aux grandes responsabilités, les grandes récompenses financières !

Directeur des systèmes d’information (DSI) (de 150 750 $ à 245 500 $)

Ce chef d’orchestre s’assure de la collaboration impeccable entre toutes les composantes humaines, matérielles et logicielles de l’entreprise.

Chef de la technologie (CTO) (de 142 500 $ à 237 750 $)

Toutes décisions ayant des enjeux technologiques pour l’organisation reposent sur les épaules de ce gestionnaire spécialisé.

Chef de la sécurité (de 140 000 $ à 235 500 $)

On n’a jamais autant parlé de l’importance de la sécurité des données. C’est du ressort de ce chef de s’assurer qu’il n’y ait aucune faille de sécurité dans les systèmes d’information d’une organisation.

Quant aux autres postes plus spécialisés, les années d’expérience influencent de façon plus significative leurs hausses de salaire. La récente industrie des applications promet aussi des salaires plus élevés, notamment en infonuagique et en gestion de la relation client.

Architecte de réseau (de 129 000 $ à 154 250 $)

Celui-ci doit évaluer, planifier, concevoir et gérer tout ce qui gravite autour des exigences opérationnelles d’un réseau.

Ingénieur en métadonnées (de 105 250 $ à 180 250 $)

Ce professionnel a pour mission de traduire les objectifs de l’entreprise en flux de données, ainsi que de réfléchir à la façon dont celles-ci seront traitées en fonction des besoins organisationnels.

Analyste fonctionnel ERP (de 99 250 $ à 150 750 $)

Il s’agit plus ou moins d’un codeur expérimenté ayant adopté une approche plus stratégique.