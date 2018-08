Toute la nuit dehors pour IKEA

Des chaises, des tentes et des roulottes motorisées ont été installées par les plus impatients.

La direction du magasin aurait demandé de ne pas monter de tente, mais une cliente anglophone a trouvé une astuce. «Ce n’est pas une tente, c’est une toile pour la pluie!», a-t-elle expliqué au Journal.

Jean-François Racine, Journal de Québec

«Je suis arrivée la première vers 17 h. Au début, le gardien ne voulait pas, mais vers 18 h j’ai pu mettre ma chaise. J’ai mon lunch et tout ce qu’il faut. C’est fou, mais on n’a qu’une vie à vivre. Faut en profiter!», a lancé Marie-Josée Proulx. De son côté, Dave Bernatchez a tiré son campeur jusque dans le stationnement du commerce même s’il habite le quartier Limoilou. «Je pensais dormir dedans, mais je vais devoir prendre ma chaise et faire la file comme les autres on dirait!»