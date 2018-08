Travailler dans une firme de consultants ou en entreprise ?

Véronique Champagne - 37e AVENUE

Diplôme en poche, expérience en banque, un professionnel spécialisé dans les technologies de l’information peut choisir de rallier les rangs d’une boîte de consultants ou de faire profiter une organisation de son savoir-faire. Qu’est-ce qui influencerait son choix ?

Diversité c. stabilité

Dans une firme de consultants, on ne connaît jamais la nature de sa prochaine mission. Une entreprise souhaite-t-elle remplacer tout son matériel pour passer à l’infonuagique, ou espère-t-elle simplement améliorer ses ventes en ligne ? Chaque projet s’accompagne aussi de nouveaux partenaires et implique bien souvent de nombreux déplacements.

En entreprise, les horaires et les lieux de travail sont plus réguliers. Les projets s’insèrent dans une perspective à long terme et le professionnel évolue au sein d’une équipe stable. Il n’y a pas toujours des crises ou des bouleversements à gérer, ce qui peut aussi bien être apaisant qu’ennuyant, selon le profil du travailleur.

Une évolution par compte ou par position

Plus un consultant accumule de l’expérience, plus on peut lui assigner des mandats importants. Ceux-ci s’accompagnent bien souvent de budgets colossaux, desquels sa rémunération dépend. En démontrant sa compétence, il se voit confier la gestion de clients critiques, ce qui pourrait augmenter sa charge administrative. En entreprise, un professionnel en TI suit un cheminement professionnel plus traditionnel, par échelon, selon les opportunités internes.