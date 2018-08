Un énorme flétan pêché en Gaspésie

PORT-DANIEL-GASCONS| Des pêcheurs de la Gaspésie ont sorti de l’eau un imposant flétan de 275 lb samedi dernier dans le secteur du banc des Orphelins, au large de Percé, une pêche qui restera longtemps gravée dans leur mémoire.

Si ce n’est pas le plus gros spécimen qu’il ait vu dans sa carrière, il s’agit de la plus grosse prise du pêcheur Daniel Desbois de Port-Daniel-Gascons, qui compte 40 ans d’expérience. Le poisson pesait 275 lbs et il mesurait 95 pouces.

«Ce n’est pas courant, effectivement», a résumé Daniel Desbois.

Guy Desbois, qui a pris part à cette surprenante pêche samedi dernier, avait déjà pêché un spécimen de 189 lb, donc pas aussi gros que celui-là.

«J’étais super content. On a fait bien attention pour ne pas le perdre», a dit le pêcheur. «On est bien équipé mais c’est quand même lourd et fort, un flétan de cette taille. On l’a sorti à quatre», a-t-il ajouté.

Jusqu’à 300 kg

Selon Pêches et Océan Canada, le flétan de l'Atlantique pèse habituellement moins de 100 kilogrammes (220 lb). Il peut atteindre jusqu’à 300 kilogrammes (660 lb).

Un des pêcheurs présents sur place, Martin Allain, n’avait jamais vu une telle prise. «Pour ma part c'était ma première expérience et ce sont des souvenirs qui resteront gravés a jamais dans ma mémoire», a-t-il dit. «Je n'avais jamais participé à une telle pêche qui m'a à la fois demandé beaucoup de concentration et d'efforts physiques de préparation, tout en étant un travail d'équipe très synchronisé», a-t-il dit.

Les pêcheurs Yan Desbois et Guy Desbois avec le flétan de 275 lb. Ils étaient accompagnés de Norbert Fullum, Mathieu Huard, Daniel Desbois et Martin Allain. Photo : Martin Allain.