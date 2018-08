Fort séisme au Venezuela

Un fort séisme, d’une magnitude comprise entre 6,3 et 7,3 selon les sources, s’est produit mardi après-midi au Venezuela, suscitant la panique parmi la population mais sans causer à ce stade ni victime ni dégât.

Le séisme a été enregistré avec une magnitude de 7,3 par l’Institut américain de géophysique (USGS), et de 6,3 par la Fondation vénézuélienne d’enquêtes sismologiques (FUNVISIS).

[VIDEO] Así se vivió el #sismo en #Caracas, alrededores del palacio de Miraflores. Vecinos salieron de los edificios para protegerse. pic.twitter.com/GVZK9bXDya — Érika Ortega Sanoja (@ErikaOSanoja) 21 août 2018

L’épicentre de ce tremblement de terre, enregistré à 17H31 heure locale (21H31 GMT), se trouvait à une profondeur de 100 m et se situait à 19 km au sud-est de Yaguaraparo, dans l’État de Sucre, à environ 400 km à l’est de Caracas, selon la FUNVISIS.

La secousse de plusieurs secondes a été ressentie à Caracas, notamment dans les immeubles de plusieurs étages dont beaucoup ont été évacués.

«Il a été ressenti dans plusieurs états du pays (...). A l’heure qu’il est, nous ne déplorons aucune victime et sommes en cours d’évaluation des dégâts», a déclaré le ministre de l’Intérieur, le général Nestor Reverol.

Les réseaux sociaux ont été inondés de messages d’alerte, notamment de la part d’habitants de la région de Caracas, peu habitués à ce genre de phénomène tellurique.

«Nous lançons un appel au calme», a insisté le ministre au cours d’une intervention télévisée.

Les deux derniers séismes les plus forts au Venezuela se sont produits le 29 juillet 1967 d’une magnitude de 6,7 à Caracas, faisant plus de 200 morts, et le 9 juillet 1997, de magnitude 7 à Cariaco (Sucre), qui avait tué 73 personnes.