Une très mauvaise journée pour Donald Trump

L’étau continue de se resserrer sur Donald Trump, alors que l’enquête du procureur spécial Robert Mueller accumule les verdicts ou les plaidoyers de culpabilité pour des membres de son entourage immédiat. Aujourd’hui, pour la première fois, le président a été impliqué dans un acte dont il ne peut nier l'existence et qui l’expose personnellement à des accusations criminelles.

En Virginie, le premier procès de l’ex-directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, s’est conclu par des verdicts de culpabilité à 8 des 18 chefs d’accusation qui pesaient contre lui, le rendant passible d’un maximum de 80 ans en prison. À New York, l’ancien avocat personnel de Trump, Michael Cohen, a pour sa part plaidé coupable à huit chefs d’accusation, dont deux concernent particulièrement Donald Trump. En effet, Cohen a plaidé coupable d’avoir orchestré des paiements illégaux à deux femmes (elles ne sont pas nommées mais il s’agit de l’ex-playmate Karen McDougal et de l’actrice porno Stormy Daniels) pour qu’elles gardent le secret sur les liaisons qu’elles ont entretenues avec Trump.

Le bilan s’alourdit

Le président, qui avait promis de s’entourer seulement des «meilleures personnes», voit aujourd’hui deux autres membres de son entourage immédiat accusés de crimes importants. Après son conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn et le bras droit de Manafort Rick Gates, qui ont déjà plaidé coupables et cherchent à minimiser leurs sentences en coopérant avec la justice, ces deux nouvelles accusations viennent assombrir encore le tableau pour Trump. Le fait que des membres de l’entourage immédiat d’un président soient reconnus coupables de crimes graves serait suffisant pour miner sérieusement sa carrière politique, mais dans le cas de Donald Trump, rien de moins que des accusations criminelles directes ne suffira à lui faire perdre l’appui indéfectible du Parti républicain.

Dans le cas des aveux de Michael Cohen, il est important de souligner que les deux chefs d’accusation liés aux paiements aux deux femmes impliquent directement Trump. Il est important de souligner, de plus, que ce n’est pas le fait que ces paiements soient discutables sur plan moral qui compte ici, mais bien le fait que Cohen lui-même, l’ex-avocat de Trump, a reconnu dans son plaidoyer qu’ils enfreignaient la loi fédérale. Si ces paiements constituaient des crimes pour Michael Cohen, il n’est pas difficile de conclure qu’ils constituaient également des crimes pour le principal intéressé.

Risques de destitution

Concrètement, le plaidoyer de culpabilité de Cohen expose le président à des accusations d’avoir conspiré pour effectuer des paiements illégaux pour cacher les liaisons de nature sexuelle qu’il a eues avec ces deux femmes. Il serait étonnant que le procureur Mueller dépose des mises en accusation formelles contre un président en exercice, mais on sait maintenant que son rapport final identifiera au moins deux actes criminels auxquels le président a été associé, ce qui l’exposerait au risque d’un processus de destitution (impeachment).

Pour ceux qui pensent que ces deux affaires sont des peccadilles et qu’elles ne devraient pas faire l’objet d’une destitution parce qu’elles ne sont pas directement liées au mandat du procureur Mueller (l’affaire russe), il convient de rappeler qu’en 1998, les républicains du Congrès ont voté pour la destitution de Bill Clinton sur des accusations d’avoir enfreint la loi fédérale (il a menti sous serment) pour cacher une liaison sexuelle, alors que le procureur enquêtait sur une tout autre affaire (pour laquelle le président n’a pas fait l’objet de charges criminelles).

Notons également que de nombreux juristes s’entendent pour dire que le rapport du procureur Mueller devrait fort probablement identifier des motifs relativement solides d’accusations d’entraves à la justice pour des faits déjà connus de tous (notamment le renvoi de James Comey et les mensonges initiaux sur la rencontre de la Trump Tower en juin 2016), qui seront probablement bonifiés par ce que l’enquête viendra ajouter à ce qu’on sait déjà. Au-delà de l’affaire russe, Trump sait aussi que la perquisition faite chez son avocat Cohen menace de révéler de multiples transactions plus ou moins licites qu’il a effectuées au fil des ans et qu’il a cru bon jusqu’à aujourd’hui de tenir secrètes.

Dans l’eau chaude

Bref, le président Trump est dans l’eau chaude et la température vient d’augmenter d’un bon cran aujourd’hui. Contrairement à ce qu’a déclaré l’actuel avocat de Trump, Rudy Giuliani, la vérité est la vérité. Plus on s’en approche, plus il est manifeste que Donald Trump se comporte comme un animal traqué et devient de plus en plus agressif, impulsif et imprévisible. Le dernier recours de Donald Trump devant ce qui s’annonce de plus en plus sûrement comme un cocktail de mises en accusation de toutes sortes est de discréditer le processus judiciaire aux yeux de sa base électorale, pour dissuader les législateurs républicains de voter en faveur d’une destitution. C’est pourquoi il s’évertue quotidiennement, avec l’énergie du désespoir, à traîner le procureur spécial et son équipe dans la boue.

Bien des choses peuvent encore arriver d’ici à novembre 2020 et il est tôt pour faire des prévisions fermes. Pourtant, il est clair que les chances que Donald Trump ne complète pas son mandat ont augmenté d'un cran aujourd'hui.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM