[VIDÉO] Jean-François Lisée ne trouve pas qu’il ressemble physiquement à François Legault et Philippe Couillard

Lors d'une conférence de presse, une journaliste a déclaré dans sa question que Jean-François Lisée, Philippe Couillard et François Legault se ressemblaient.

Le chef du Parti québécois n’était pas du tout de cet avis.

«Non ce n’est pas vrai. Est-ce que c’est vrai Véronique (Hivon)?», a-t-il répondu en anglais et en rigolant.

«Pas tant que ça», a ajouté Hivon, également dans la langue de Shakespeare.

Visiblement, Lisée ne s’attendait pas une telle question et ça a donné un moment plutôt drôle.

Même s'il semble persuadé qu'il est différent, nous voulons quand même votre opinion.

Sondage Trouvez-vous que Jean-François Lisée ressemble à Philippe Couillard et François Legault? Tellement! Pas tant, non. Partagez votre résultat sur Facebook

Le chef et la vice-cheffe du PQ s’adressaient aux journalistes, mardi après-midi, pour présenter les candidats de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches et pour dévoiler leur fameux autobus de campagne qui fait tant réagir.

À LIRE AUSSI : Le PQ présente un autobus de campagne... étonnant

D’ailleurs, M. Lisée a fait une présentation de celui-ci aux journalistes en contant quelques blagues.

Il a, entre autres, comparé le PQ au saumon qui remonte la rivière sur le véhicule.

Définitivement, on n'a pas fini d'entendre des blagues de péquistes...

Il est dommage qu’on n’ait pas pu voir les deux côtés du bus dans la vidéo. Au moins, on entend le chef du PQ décrire l’illustration.

Disons seulement qu’il est difficile de bien visualiser l’oeuvre.