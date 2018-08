PLEAU, Jean-Blaise "Joe"



C'est avec tristesse que la famille de Jean-Blaise "Joe" Pleau annonce son décès paisible, inattendu et soudain à l'âge de 90 ans le vendredi 17 août 2018. Époux bien-aimé et dévoué de 68 ans à Willena (Billie), et père aimant de John, Paulette, Allan (Raymonde) et Aline.Il laisse également dans le deuil ses dix petits-enfants et dix arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 26 août 2018 de 13h à 15h, une réunion de prières aura lieu ce même jour à 15h.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer de Montréal serait apprecié en la mémoire Jean-Blaise Pleau.