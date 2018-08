DI BATTISTA, Rita (née Martin)



Le 17 août 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée Rita Martin Di Battista, épouse de feu Hubert Di Battista.Elle laisse dans le deuil ses 5 enfants Monique (Michel Manseau), Michel (Suzanne Bélanger), Muriel, Jean-Claude et Bruno (Sonia Léonard) ainsi que ses 11 petits-enfants et ses 2 arrière-petites-filles.La famille accueillera parents et amis au salonle dimanche 26 août à compter de 13h, suivi une courte cérémonie.