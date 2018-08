14 photos qui prouvent que Rose Drummond est l’endroit le plus «instagrammable» de Drummondville

L’un des plus grands classiques de Drummondville est sans aucun doute l’entreprise Rose Drummond, qui se trouve en bordure de l’autoroute 20.

À LIRE AUSSI: 25 endroits iconiques de Montréal à prendre en photo au moins une fois dans sa vie

Ce qui semble n'être que des mètres et des mètres de serres est en fait un petit coin de paradis pour les gens des alentours, mais aussi pour ceux qui font la route entre Montréal et Québec.

Vous pouvez vous promener à travers les fleurs et les légumes (et immortaliser le tout en photos Instagram), mais également acheter un bon café au Rose Café et le boire dans les espaces de détente aménagés dans les serres. Si vous avez une petite fringale, sachez que le café sert aussi des sandwichs, des soupes et des salades avec plusieurs options véganes.

Sans plus attendre, voici 14 photos Instagram qui prouvent que Rose Drummond est l’endroit le plus «instagrammable» de Drummond!

Une publication partagée par Alexandra Colbert 📸 (@alexandracolbertphotographe) le 2 Juin 2018 à 11 :06 PDT

Une publication partagée par Carol-Ann 🕊 (@carolanngoulet_) le 24 Mars 2018 à 4 :13 PDT

Une publication partagée par valérie • photo (@valiegb) le 21 Janv. 2018 à 1 :43 PST

Une publication partagée par Raphaëlle Rousseau (@raphrouss) le 3 Juil. 2015 à 12 :23 PDT

Une publication partagée par MIMI (@blueberryhill.m) le 9 Févr. 2018 à 10 :38 PST

Une publication partagée par Catherine Landry🌸 | 18 | (@cathelandry) le 30 Déc. 2017 à 11 :58 PST

Une publication partagée par Vincent Arseneault (@fridaytraveller) le 7 Mai 2018 à 6 :15 PDT

Une publication partagée par Rose Gauthier (@saucerosee) le 17 Août 2018 à 2 :34 PDT

Une publication partagée par RoseDrummond (@rosedrummond) le 22 Juil. 2017 à 6 :32 PDT

Une publication partagée par Anne-Claire (@theanneninja) le 31 Mai 2017 à 10 :52 PDT

Une publication partagée par Rafaël Demers (@rafael_demers) le 19 Juil. 2015 à 3 :07 PDT

Une publication partagée par Anne-Claire (@theanneninja) le 16 Avril 2017 à 12 :22 PDT

Une publication partagée par This Ilk Jewelry (@thisilk) le 27 Avril 2018 à 9 :24 PDT

Rose Drummond

210 boulevard Lemire Ouest, Drummondville

Pour connaître les meilleurs spots de road trip au Québec, suivez Silo 57 sur Facebook et Instagram!